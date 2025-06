Bancale per trasporto nei cruciverba: la soluzione è Pallet

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Bancale per trasporto' è 'Pallet'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PALLET

Curiosità e Significato di Pallet

Approfondisci la parola di 6 lettere Pallet: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Pallet? Un bancale per trasporto, comunemente chiamato pallet, è una piattaforma di legno, plastica o metallo utilizzata per imballare, spostare e stoccare merci in modo sicuro ed efficiente. Permette di movimentare facilmente grandi quantità di prodotti con carrelli elevatori o muletti, ottimizzando logistica e logistica. È un elemento essenziale nel mondo della distribuzione e della supply chain.

Come si scrive la soluzione Pallet

Hai trovato la definizione "Bancale per trasporto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

A Ancona

L Livorno

L Livorno

E Empoli

T Torino

