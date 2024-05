La Soluzione ♚ Un attrezzo usato per sgrossare il legno

: ASCIA

Curiosità su Un attrezzo usato per sgrossare il legno: Simbolo viene utilizzato in massoneria per indicare lo strumento che l'apprendista usa unitamente al mazzuolo per sgrossare la pietra grezza. ^ domenico v. ripa... L'ascia è uno strumento da taglio utilizzato per la lavorazione del legno, con la lama perpendicolare al manico. Nel linguaggio comune il termine ascia viene usato intercambiabilmente con scure e accetta ma in realtà queste ultime due hanno il taglio parallelo al manico. Se la scure o l'accetta è creata appositamente per essere usata in guerra, viene quasi sempre chiamata ascia, nonostante abbia il filo parallelo all'impugnatura, ad esempio nel caso dell'ascia da battaglia, l'ascia d'armi o l'ascia danese.

