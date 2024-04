La Soluzione ♚ Bancale in legno per movimentare le merci

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : PALLET

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Bancale in legno per movimentare le merci: Cercando il comune francese, vedi le pallet. un pallet (in italiano paletta, paletta di carico o colloquialmente bancale, pedana o pancale) è una struttura... Un pallet (in italiano paletta, paletta di carico o colloquialmente bancale, pedana o pancale) è una struttura piatta su cui vengono posate merci. Un pallet è il fondamento strutturale di un'unità di carico che consente la movimentazione e lo stoccaggio per mezzo di strumenti come carrelli elevatori, transpallet, e analoghi. Dalla sua invenzione nel corso del ventesimo secolo, l'uso del pallet ha via via sostituito i sistemi più antichi di stoccaggio, come scatole in legno e barili. Nonostante il materiale più utilizzato per i pallet rimanga il legno, esistono anche pallet in plastica, metallo o materiale riciclato.

