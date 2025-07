Situato a grande distanza nei cruciverba: la soluzione è Lontano

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Situato a grande distanza' è 'Lontano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LONTANO

Curiosità e Significato di Lontano

La parola Lontano è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Lontano.

Perché la soluzione è Lontano? Lontano indica qualcosa che si trova a grande distanza nel tempo o nello spazio rispetto a un punto di riferimento. Può riferirsi a un luogo distante, come una città lontana, o a un periodo temporale passato o futuro. È un termine che esprime distanza e separazione, aiutandoci a descrivere situazioni o luoghi che si trovano molto distanti da noi. In ogni caso, rappresenta sempre una notevole lontananza.

Come si scrive la soluzione Lontano

Stai cercando la risposta alla definizione "Situato a grande distanza"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

L Livorno

O Otranto

N Napoli

T Torino

A Ancona

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N O B C A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BACON" BACON

