Colpì la mela con la freccia da grande distanza nei cruciverba: la soluzione è Tell

Home / Soluzioni Cruciverba / Colpì la mela con la freccia da grande distanza

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Colpì la mela con la freccia da grande distanza' è 'Tell'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TELL

Curiosità e Significato di "Tell"

Approfondisci la parola di 4 lettere Tell: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Tell? La parola TELL evoca l'atto di comunicare o raccontare qualcosa a qualcuno. Immagina un narratore che condivide storie affascinanti, proprio come un arciere colpisce il bersaglio da lontano: entrambi richiedono precisione e abilità. In questo contesto, tell rappresenta la capacità di trasmettere informazioni o emozioni in modo chiaro e diretto.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Guglielmo di un capolavoro rossinianoLeggendario GuglielmoLeggendario balestriereA grande distanzaTirò una freccia contro una melaLa sigla della Grande Mela

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tell

Se ti sei imbattuto nella definizione "Colpì la mela con la freccia da grande distanza", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

E Empoli

L Livorno

L Livorno

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E D E E N O R R E T R I A M A M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MARE MEDITERRANEO" MARE MEDITERRANEO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.