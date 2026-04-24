Guidato a distanza

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Guidato a distanza' è 'Telecomandato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TELECOMANDATO

Perché la soluzione è Telecomandato? Un dispositivo telecomandato permette di essere controllato a distanza senza la necessità di contatto diretto. Questa tecnologia utilizza segnali o onde radio per trasmettere istruzioni, consentendo di gestire apparecchiature come veicoli, robot o dispositivi elettronici da un luogo diverso. La possibilità di operare senza avvicinarsi permette di aumentare la sicurezza e la comodità in molte situazioni. La funzione di controllo a distanza rende i dispositivi telecomandati strumenti versatili e diffusi in vari settori.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Guidato a distanza". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Guidato a distanza nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Telecomandato

La soluzione associata alla definizione "Guidato a distanza" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Guidato a distanza" conferma che la soluzione 'Telecomandato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Telecomandato

T Torino E Empoli L Livorno E Empoli C Como O Otranto M Milano A Ancona N Napoli D Domodossola A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Guidato a distanza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Telecomandato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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