Guidato a distanza
La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Guidato a distanza' è 'Telecomandato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: TELECOMANDATO
Perché la soluzione è Telecomandato? Un dispositivo telecomandato permette di essere controllato a distanza senza la necessità di contatto diretto. Questa tecnologia utilizza segnali o onde radio per trasmettere istruzioni, consentendo di gestire apparecchiature come veicoli, robot o dispositivi elettronici da un luogo diverso. La possibilità di operare senza avvicinarsi permette di aumentare la sicurezza e la comodità in molte situazioni. La funzione di controllo a distanza rende i dispositivi telecomandati strumenti versatili e diffusi in vari settori.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Guidato a distanza". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
Guidato a distanza nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Telecomandato
La soluzione associata alla definizione "Guidato a distanza" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Guidato a distanza" conferma che la soluzione 'Telecomandato' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 13 lettere della soluzione Telecomandato
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Guidato a distanza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Telecomandato' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lo è l aeromodello guidato a distanzaCondotto guidatoSi dice di una distanza incalcolabileIl partito che fu guidato da Giorgio AlmiranteSituati a notevole distanza
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