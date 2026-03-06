Controlla il televisore a distanza

Home / Soluzioni Cruciverba / Controlla il televisore a distanza

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Controlla il televisore a distanza' è 'Telecomando'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TELECOMANDO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Controlla il televisore a distanza" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Controlla il televisore a distanza". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Telecomando? Un dispositivo che permette di gestire le funzioni del televisore senza bisogno di avvicinarsi al dispositivo stesso. Si utilizza premendo pulsanti e facilitando la selezione dei canali, il volume e altre impostazioni. È molto utile per chi desidera cambiare canale o regolare il volume comodamente dal divano. Grazie a questo oggetto, si può accendere o spegnere il televisore senza muoversi. La sua praticità ha rivoluzionato il modo di guardare la televisione.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Controlla il televisore a distanza nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Telecomando

Quando la definizione "Controlla il televisore a distanza" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Controlla il televisore a distanza" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Telecomando:

T Torino E Empoli L Livorno E Empoli C Como O Otranto M Milano A Ancona N Napoli D Domodossola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Controlla il televisore a distanza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Può azionare a distanzaFa cambiare canaleSi usa per non alzarsiSi dice di una distanza incalcolabileSituati a notevole distanzaLa controlla l elettrautoA grande distanzaControlla i diritti d autore sigla