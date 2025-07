Grande città vicina a Dresda nei cruciverba: la soluzione è Lipsia

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Grande città vicina a Dresda' è 'Lipsia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LIPSIA

Curiosità e Significato di Lipsia

La soluzione Lipsia di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Lipsia per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Lipsia? Lipsia è una città tedesca situata vicino a Dresda, nota per la sua ricca storia culturale e artistica. È famosa per i suoi teatri, musei e università prestigiose, che attraggono visitatori e studenti da tutto il mondo. Spesso chiamata la Firenze dell'Elba per il suo fascino, rappresenta un importante centro di musica, arte e innovazione del nord-est della Germania.

Come si scrive la soluzione Lipsia

Hai davanti la definizione "Grande città vicina a Dresda" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

L Livorno

I Imola

P Padova

S Savona

I Imola

A Ancona

