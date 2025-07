Può essere residenziale nei cruciverba: la soluzione è Quartiere

Home / Soluzioni Cruciverba / Può essere residenziale

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Può essere residenziale' è 'Quartiere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

QUARTIERE

Curiosità e Significato di Quartiere

Vuoi sapere di più su Quartiere? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Quartiere.

Perché la soluzione è Quartiere? Quartiere indica una parte di una città o paese, spesso caratterizzata da caratteristiche uniche e una comunità ben definita. È il contesto ideale per vivere, con servizi, negozi e spazi sociali. La parola può essere usata anche in ambito residenziale, per descrivere un'area abitativa specifica. Insomma, un quartiere rappresenta un microcosmo di vita quotidiana all’interno di una città.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Può essere carpiato o avvitatoVincolato come può essere un immobileUn viaggio che può essere punitivoVitigno che può essere renano o italicoPuò essere adesivo o magnetico

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Quartiere

Stai cercando la risposta alla definizione "Può essere residenziale"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

Q Quarto

U Udine

A Ancona

R Roma

T Torino

I Imola

E Empoli

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E C I A A B S L S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CASSABILE" CASSABILE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.