Un edificio residenziale a più piani

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un edificio residenziale a più piani' è 'Palazzina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PALAZZINA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un edificio residenziale a più piani" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un edificio residenziale a più piani". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Palazzina? Una struttura composta da più piani destinata ad accogliere abitazioni o uffici, caratterizzata da diversi livelli sovrapposti. È un complesso costruito per ospitare più famiglie o attività in uno spazio condiviso, spesso situato in contesti urbani. Questo tipo di edificio si distingue per la sua altezza e per la presenza di vari appartamenti o ambienti distribuiti su più piani.

Per risolvere la definizione "Un edificio residenziale a più piani", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un edificio residenziale a più piani" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Palazzina:

P Padova A Ancona L Livorno A Ancona Z Zara Z Zara I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un edificio residenziale a più piani" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

