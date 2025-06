Un quartiere residenziale con molto verde nei cruciverba: la soluzione è Città Giardino

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Un quartiere residenziale con molto verde' è 'Città Giardino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CITTÀ GIARDINO

Curiosità e Significato di "Città Giardino"

Approfondisci la parola di 13 lettere Città Giardino: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Città Giardino? Il termine Città Giardino si riferisce a un tipo di quartiere residenziale progettato per integrare ampie aree verdi con abitazioni, creando un ambiente armonioso e salubre. Questi spazi sono pensati per promuovere una qualità della vita migliore, dove i residenti possono godere di parchi, giardini e passeggiate immerse nella natura, favorendo così il benessere fisico e sociale della comunità. In sostanza, la Città Giardino rappresenta un ideale di urbanistica sostenibile che mira a

Come si scrive la soluzione Città Giardino

Non riesci a risolvere la definizione "Un quartiere residenziale con molto verde"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

I Imola

T Torino

T Torino

À -

G Genova

I Imola

A Ancona

R Roma

D Domodossola

I Imola

N Napoli

O Otranto

