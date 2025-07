È la più antica città fondata dagli europei in America nei cruciverba: la soluzione è Santo Domingo

SANTO DOMINGO

Curiosità e Significato... La soluzione Santo Domingo di 12 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Santo Domingo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Santo Domingo? Santo Domingo è la capitale della Repubblica Dominicana e la città più antica delle Americhe fondata dagli europei, nel 1498. Rappresenta un importante centro storico e culturale, con il suo quartiere coloniale Patrimonio dell'Umanità. La città è simbolo di scoperta e avventure, testimone delle prime colonizzazioni del Nuovo Mondo. Un luogo che racconta le radici e la storia dell’America latina.

Se "È la più antica città fondata dagli europei in America" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

A Ancona

N Napoli

T Torino

O Otranto

D Domodossola

O Otranto

M Milano

I Imola

N Napoli

G Genova

O Otranto

R E O E A T M R L Mostra soluzione



