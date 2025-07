La città piemontese dei tartufi nei cruciverba: la soluzione è Alba

Home / Soluzioni Cruciverba / La città piemontese dei tartufi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La città piemontese dei tartufi' è 'Alba'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALBA

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Alba, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Alba? Alba è una città piemontese celebre per la sua tradizione nella raccolta e vendita di tartufi, considerati un tesoro gastronomico. La zona è famosa per i suoi boschi ricchi di questi pregiati funghi sotterranei, simbolo di eccellenza culinaria e cultura locale. Conosciuta come la capitale del tartufo bianco, Alba incanta visitatori e gourmet da tutto il mondo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Città piemontese importante centro dell oreficeriaLa città piemontese dei bicciolaniCittà piemontese nota per gli spumantiCittà umbra nota per i tartufi neriNativo di una città piemontese

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se "La città piemontese dei tartufi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

L Livorno

B Bologna

A Ancona

O I C G T O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GOTICO" GOTICO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.