Città piemontese nota per gli spumanti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città piemontese nota per gli spumanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ASTI

Significato/Curiosita : Citta piemontese nota per gli spumanti

Mondo, soprattutto per quel che riguarda i vini rossi e gli spumanti. patrimonio dell'umanità unesco per i suoi beni paesaggistici e per il vino barbera... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi asti (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento piemonte è priva o carente di note e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

