La soluzione di 4 lettere per la definizione 'In ogni angolo del biliardo ce n è una' è 'Buca'.

BUCA

Curiosità e Significato di Buca

Perché la soluzione è Buca? Una buca è un'apertura o foro, come quelli presenti sul tavolo da biliardo, dove si inseriscono le palle. È il punto di scopo nel gioco, rappresentando anche un’idea più ampia di uscita o soluzione nascosta. In ogni angolo del biliardo ce n’è una, e questa immagine aiuta a capire il senso della parola: un varco strategico, fondamentale per vincere.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ce ne sono due in ogni angoloRovistare in ogni angoloCe ne una in ogni aulaCe n è almeno uno in ogni chiesaCe l ha ogni libro

Come si scrive la soluzione Buca

Hai davanti la definizione "In ogni angolo del biliardo ce n è una" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

