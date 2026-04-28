Lo è una retta che forma un angolo retto

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La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Lo è una retta che forma un angolo retto' è 'Perpendicolare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PERPENDICOLARE

Perché la soluzione è Perpendicolare? Una retta che forma un angolo retto rispetto ad un'altra si definisce perpendicolare. Questa caratteristica indica che le due linee si intersecano creando un angolo di 90 gradi, conferendo loro una posizione particolare nel piano. La perpendicolarità è fondamentale in geometria per costruire angoli retti e per determinare relazioni spaziali tra segmenti e piani. La proprietà di essere perpendicolare permette di stabilire configurazioni precise e strutturate nelle figure geometriche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è una retta che forma un angolo retto". La risposta di 14 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Lo è una retta che forma un angolo retto nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Perpendicolare

Quando la definizione "Lo è una retta che forma un angolo retto" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è una retta che forma un angolo retto" conferma che la soluzione 'Perpendicolare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Perpendicolare

P Padova E Empoli R Roma P Padova E Empoli N Napoli D Domodossola I Imola C Como O Otranto L Livorno A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è una retta che forma un angolo retto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Perpendicolare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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