Lo è l angolo di 90 gradi

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Lo è l angolo di 90 gradi' è 'Retto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RETTO

Perché la soluzione è Retto? La parola RETTO indica qualcosa che forma un angolo di 90 gradi. È un termine utilizzato in geometria per descrivere linee o angoli che sono perpendicolari tra loro, creando un angolo perfettamente verticale e orizzontale. Quando si parla di figure o linee, il termine RETTO si riferisce a una posizione stabile e precisa, fondamentale per molte costruzioni e disegni tecnici. La sua applicazione permette di ottenere configurazioni right-angled e di garantire accuratezza nelle misurazioni.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è l angolo di 90 gradi". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Lo è l angolo di 90 gradi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Retto

Se la definizione "Lo è l angolo di 90 gradi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è l angolo di 90 gradi" conferma che la soluzione 'Retto' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Retto

R Roma E Empoli T Torino T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è l angolo di 90 gradi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Retto' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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