Ce n è almeno uno in ogni chiesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ce n è almeno uno in ogni chiesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ALTARE

Significato/Curiosita : Ce n e almeno uno in ogni chiesa

Cattolicesimo. non è tuttavia la chiesa cattedrale della diocesi romana poiché tale titolo spetta alla basilica di san giovanni in laterano, che è anche la prima... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi altare (disambigua). un altare è un luogo in cui si compie un sacrificio o rito religioso. in... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 27 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Ce n è almeno uno in ogni chiesa : almeno; ogni; chiesa; Di solito ha almeno due mandate; Una nota canzone di Nek: almeno ; almeno tu nell cantava Mia Martini; Molte giacche ne hanno almeno uno interno; Sui balconi italiani deve misurare almeno 1 metro; Togliere ogni freno; Con ogni mezzo possibile con le e con i denti; Sogni fantasticherie politiche; Capace di ogni mascalzonata; Perfido oltre ogni dire; Un fedele della chiesa di Roma; La separazione tra stato e chiesa ; chiesa dei Monti vicino a Piazza di Spagna a Roma; Il piazzale della chiesa ; Le sfide alla chiesa ;

Cerca altre Definizioni