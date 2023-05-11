Ce ne una in ogni aula
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ce ne una in ogni aula' è 'Lavagna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Ce ne una in ogni aula
- Risposta: LAVAGNA
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: LAGA
- Inizia con: L
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Lavagna? In ogni aula si trova uno strumento fondamentale per insegnare e condividere idee. È un supporto pratico che permette di scrivere, disegnare e spiegare concetti in modo chiaro e visibile a tutti gli studenti. La sua presenza rende le lezioni più interattive e dinamiche. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Ce ne una in ogni aula: risposta da 7 lettere
La soluzione associata alla definizione "Ce ne una in ogni aula" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Lavagna. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.