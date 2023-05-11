Ce ne una in ogni aula

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ce ne una in ogni aula' è 'Lavagna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

L A V A G N A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Ce ne una in ogni aula

Ce ne una in ogni aula Risposta: LAVAGNA

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: L A G A

Inizia con: L

L Finisce con: A

Perchè la soluzione è Lavagna? In ogni aula si trova uno strumento fondamentale per insegnare e condividere idee. È un supporto pratico che permette di scrivere, disegnare e spiegare concetti in modo chiaro e visibile a tutti gli studenti. La sua presenza rende le lezioni più interattive e dinamiche. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Ce ne una in ogni aula: risposta da 7 lettere

La soluzione associata alla definizione "Ce ne una in ogni aula" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Lavagna. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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