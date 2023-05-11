Ce ne una in ogni aula

Sara Verdi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ce ne una in ogni aula' è 'Lavagna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

LAVAGNA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Ce ne una in ogni aula
  • Risposta: LAVAGNA
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    LAGA
  • Inizia con: L
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Lavagna? In ogni aula si trova uno strumento fondamentale per insegnare e condividere idee. È un supporto pratico che permette di scrivere, disegnare e spiegare concetti in modo chiaro e visibile a tutti gli studenti. La sua presenza rende le lezioni più interattive e dinamiche. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Lavagna'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Ce ne una in ogni aula: risposta da 7 lettere

La soluzione associata alla definizione "Ce ne una in ogni aula" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Lavagna. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate