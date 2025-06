Pesante tessuto per divise nei cruciverba: la soluzione è Panno

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Pesante tessuto per divise' è 'Panno'.

PANNO

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Panno, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Panno? PANNO è un termine che indica un tessuto spesso e resistente, spesso usato per realizzare divise o abbigliamento da lavoro. È ideale per la sua robustezza e durata nel tempo, garantendo comfort e protezione durante le attività quotidiane. Questo materiale è fondamentale in contesti professionali dove si richiede abbigliamento affidabile e duraturo. In sintesi, il panno è la scelta perfetta per chi cerca qualità e praticità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un tessuto pesante per tendaggiPesante tessuto per paramentiTessuto per diviseTessuto pesante e spesso anche a costeLa fascia di pesante tessuto che ricopre il bastone della tenda

Se ti sei imbattuto nella definizione "Pesante tessuto per divise", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

N Napoli

N Napoli

O Otranto

C P O L I T A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CAPITOLO" CAPITOLO

