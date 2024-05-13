Tessuto per divise

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Tessuto per divise' è 'Panno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PANNO

Come completare la definizione Definizione: Tessuto per divise

Tessuto per divise Risposta: PANNO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: P____

P____ Inizia con: P

P Finisce con: O

Definizione: "Tessuto per divise". Risposta: PANNO. Lunghezza: 5 lettere. Schema utile: P____.

Perché la soluzione è Panno? Il panno è un tessuto utilizzato comunemente per realizzare divise, grazie alla sua resistenza e versatilità. Questo materiale, prodotto attraverso la tessitura di fili di fibre naturali o sintetiche, garantisce durabilità e comfort durante l'uso quotidiano. È impiegato in settori come quello industriale, militare, scolastico e sanitario, dove le divise richiedono robustezza e praticità. La qualità del panno influisce direttamente sulla funzionalità e sull'aspetto delle uniformi, rendendolo un elemento essenziale nel settore tessile.

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Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tessuto per divise". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Soluzione per 'Tessuto per divise' (5 lettere)

Per risolvere la definizione "Tessuto per divise", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tessuto per divise" conferma che la soluzione 'Panno' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Schemi utili per Panno

Schema parole: 5

La soluzione inizia con P

La soluzione finisce con O

Schema iniziale: P____

Schema finale: _ANNO

Le 5 lettere della soluzione Panno

P Padova A Ancona N Napoli N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tessuto per divise" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Panno' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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