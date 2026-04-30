Pesante e faticosa

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Pesante e faticosa' è 'Gravosa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GRAVOSA

Perché la soluzione è Gravosa? La parola gravosa si riferisce a qualcosa di pesante e faticoso da sopportare o affrontare. Può indicare un carico fisico, come un peso che richiede sforzo per essere sollevato, oppure un impegno mentale o emotivo che genera disagio e fatica. La sua connotazione sottolinea la presenza di un ostacolo o di una difficoltà che rende la situazione difficile da gestire. L'uso di questo termine permette di esprimere chiaramente l'intensità del peso o dello sforzo richiesto.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pesante e faticosa". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Pesante e faticosa nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Gravosa

Se la definizione "Pesante e faticosa" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pesante e faticosa" conferma che la soluzione 'Gravosa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Gravosa

G Genova R Roma A Ancona V Venezia O Otranto S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pesante e faticosa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Gravosa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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