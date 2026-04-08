Inventò il motore ad olio pesante

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Inventò il motore ad olio pesante' è 'Diesel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIESEL

Perché la soluzione è Diesel? Il nome Diesel si riferisce a un motore che utilizza un combustibile specifico, caratterizzato da un processo di combustione differente rispetto ad altri motori a benzina. Questo motore, inventato nel XIX secolo, si distingue per l'uso di un olio pesante come carburante, che permette di ottenere maggiore efficienza e potenza. La tecnologia Diesel ha rivoluzionato il settore dei trasporti e dell'industria, offrendo un'alternativa più efficiente e durevole rispetto ai motori a benzina.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Inventò il motore ad olio pesante". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Inventò il motore ad olio pesante nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Diesel

Per risolvere la definizione "Inventò il motore ad olio pesante", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Inventò il motore ad olio pesante" conferma che la soluzione 'Diesel' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Diesel

D Domodossola I Imola E Empoli S Savona E Empoli L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Inventò il motore ad olio pesante" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Diesel' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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