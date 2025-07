Divise per 28 anni Berlino in due nei cruciverba: la soluzione è Muro

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Divise per 28 anni Berlino in due' è 'Muro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MURO

Curiosità e Significato di Muro

Vuoi sapere di più su Muro? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Muro.

Perché la soluzione è Muro? Il termine muro si riferisce a una struttura che divide o protegge uno spazio. Nel contesto storico, il Muro di Berlino rappresenta simbolicamente la divisione tra Est e Ovest durante la Guerra Fredda, rimasto in piedi per circa 28 anni. È diventato un simbolo di divisione politica, ideologica e sociale, e della fine di un’epoca di contrasti tra due mondi opposti.

Come si scrive la soluzione Muro

Se ti sei imbattuto nella definizione "Divise per 28 anni Berlino in due", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

U Udine

R Roma

O Otranto

