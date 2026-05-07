Tessuto di cotone per abiti primaverili

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Tessuto di cotone per abiti primaverili' è 'Gabardine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GABARDINE

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Perché la soluzione è Gabardine? La gabardine è un tessuto di cotone particolarmente apprezzato per la creazione di abiti primaverili grazie alle sue caratteristiche di resistenza e leggerezza. La sua trama compatta e liscia permette di ottenere capi confortevoli e eleganti, ideali per la stagione. La sua lavorazione particolare conferisce una finitura opaca e resistente all'acqua, rendendola perfetta per capi di abbigliamento di uso quotidiano. La versatilità della gabardine la rende molto richiesta nel mondo della moda.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tessuto di cotone per abiti primaverili". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Tessuto di cotone per abiti primaverili nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Gabardine

Quando la definizione "Tessuto di cotone per abiti primaverili" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tessuto di cotone per abiti primaverili" conferma che la soluzione 'Gabardine' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Gabardine

G Genova A Ancona B Bologna A Ancona R Roma D Domodossola I Imola N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tessuto di cotone per abiti primaverili" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Gabardine' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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