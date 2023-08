Un tessuto pesante per tendaggi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tessuto pesante per tendaggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DAMASCO

Significato/Curiosita : Un tessuto pesante per tendaggi

Fettucce. articoli per la casa: tessuti decorativi, tessuti d'arredamento, tessuti per tendaggi e tappezzeria, artigianato decorativo, articoli decorativi... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi damasco (disambigua). damasco (in arabo , dimašq) è la capitale della siria. città storica... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

