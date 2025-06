Mangime per cavalli nei cruciverba: la soluzione è Avena

AVENA

Curiosità e Significato di Avena

La parola Avena è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Avena? L'avena è un cereale ricco di nutrienti, molto apprezzato come alimento per i cavalli. Fornisce energia, fibre e proteine essenziali per mantenere in salute e attivi questi animali. Utilizzata comunemente come mangime, l'avena favorisce il benessere e le performance dei cavalli, rappresentando una scelta naturale e salutare per il loro allevamento.

Come si scrive la soluzione Avena

Stai cercando la risposta alla definizione "Mangime per cavalli"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

V Venezia

E Empoli

N Napoli

A Ancona

