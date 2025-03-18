Gli Inglesi la utilizzano per preparare il porridge nei cruciverba: la soluzione è Avena
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Gli Inglesi la utilizzano per preparare il porridge' è 'Avena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
AVENA
Curiosità e Significato di Avena
Approfondisci la parola di 5 lettere Avena: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Gli Inglesi la impiegano per preparare il porridgeGli Inglesi la usano per fare il porridgeCon la sua farina gli Inglesi preparano il porridgeGli uomini inglesiLo sono le atlete che utilizzano sostanze stupefacenti
Come si scrive la soluzione Avena
Hai davanti la definizione "Gli Inglesi la utilizzano per preparare il porridge" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.Le 5 lettere della soluzione Avena:
