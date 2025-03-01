Baccello zuccherino usato come mangime nei cruciverba: la soluzione è Carruba

Angelo Caputo | 20 nov 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Baccello zuccherino usato come mangime' è 'Carruba'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARRUBA

Curiosità e Significato di Carruba

Non fermarti alla soluzione! Conosci Carruba più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Carruba.

Soluzione Baccello zuccherino usato come mangime - Carruba

Come si scrive la soluzione Carruba

Hai davanti la definizione "Baccello zuccherino usato come mangime" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Le 7 lettere della soluzione Carruba:
C Como
A Ancona
R Roma
R Roma
U Udine
B Bologna
A Ancona

