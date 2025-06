Mangime per cavali nei cruciverba: la soluzione è Avena

AVENA

Curiosità e Significato di "Avena"

Perché la soluzione è Avena? L'avena è un cereale molto nutriente, spesso utilizzato come mangime per i cavalli grazie alle sue proprietà energetiche e al suo alto contenuto di fibre. Questo alimento contribuisce a mantenere i cavalli in buona salute, fornendo loro l'energia necessaria per le attività fisiche e favorendo una digestione regolare. Inoltre, l'avena è apprezzata anche dagli allevatori per la sua capacità di migliorare il pelo e la condizione generale degli animali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Per una colazione con i fiocchiGli Inglesi la utilizzano per preparare il porridgeGli Inglesi la impiegano per preparare il porridgeMangime per uccelliLa coltivazione destinata a mangime per animaliBaccello zuccherino usato come mangime

Come si scrive la soluzione Avena

A Ancona

V Venezia

E Empoli

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T O S M E S I A C S T N O A I R N A O D N F A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SANTO STEFANO DI MARINASCO" SANTO STEFANO DI MARINASCO

