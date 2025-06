Batte sui chiodi e sull incudine nei cruciverba: la soluzione è Martello

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Batte sui chiodi e sull incudine' è 'Martello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MARTELLO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Martello? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Martello.

Perché la soluzione è Martello? Il martello è uno strumento utilizzato per battere, fissare o modellare materiali come metallo e legno. Con la sua testa pesante e il manico, permette di applicare forza con precisione e potenza. È un attrezzo fondamentale in falegnameria, edilizia e artigianato. In breve, il martello è l'alleato indispensabile per lavorare e dare forma alle proprie idee.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Attrezzo indispensabile per i lavoretti in casaLo usa il fabbro e lo lancia l atletaLa celebre arma brandita da ThorIl rumore di chi batte sull incudineBatte sui chiodi a Boston ingIn caso di un pericolo batte la coda sull acqua

La definizione "Batte sui chiodi e sull incudine" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

A Ancona

R Roma

T Torino

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

