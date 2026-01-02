Quella da chiodi val poco

SOLUZIONE: ROBA

Perché la soluzione è Roba? Il termine si riferisce a qualcosa di poco valore o importanza, spesso considerato di scarso rilievo o qualità. È usato per indicare oggetti o questioni che non hanno grande peso o significato, sottolineando la loro scarsa rilevanza nel contesto. Questa espressione suggerisce che ciò di cui si parla non merita molta attenzione, come qualcosa di poco consistente o di scarso valore.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quella da chiodi val poco" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quella da chiodi val poco". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

La soluzione associata alla definizione "Quella da chiodi val poco" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quella da chiodi val poco" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Roba:

R Roma O Otranto B Bologna A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quella da chiodi val poco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

