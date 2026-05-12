Servono per conficcare i chiodi
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Servono per conficcare i chiodi' è 'Martelli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MARTELLI
Perché la soluzione è Martelli? I martelli sono strumenti essenziali in molte attività di falegnameria e costruzione. La loro funzione principale è quella di conficcare i chiodi nei materiali, grazie alla loro testa pesante e al manico che permette di applicare forza con precisione. Utilizzati sia da professionisti che da appassionati del fai-da-te, i martelli facilitano il lavoro e garantiscono risultati efficienti. La loro presenza è fondamentale in qualsiasi cassetta degli attrezzi dedicata ai lavori manuali.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Servono per conficcare i chiodi". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Servono per conficcare i chiodi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Martelli
In presenza della definizione "Servono per conficcare i chiodi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Servono per conficcare i chiodi" conferma che la soluzione 'Martelli' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 8 lettere della soluzione Martelli
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Servono per conficcare i chiodi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Martelli' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Li usano i falegnamiSi usano per inserire i chiodi nel muroServono per piantare chiodiSi servono prima dei primiUn fiore da chiodiServono ai pittoriCe n è molta da chiodi
E C U S S D I S