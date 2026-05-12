Servono per conficcare i chiodi

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Servono per conficcare i chiodi' è 'Martelli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARTELLI

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Perché la soluzione è Martelli? I martelli sono strumenti essenziali in molte attività di falegnameria e costruzione. La loro funzione principale è quella di conficcare i chiodi nei materiali, grazie alla loro testa pesante e al manico che permette di applicare forza con precisione. Utilizzati sia da professionisti che da appassionati del fai-da-te, i martelli facilitano il lavoro e garantiscono risultati efficienti. La loro presenza è fondamentale in qualsiasi cassetta degli attrezzi dedicata ai lavori manuali.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Servono per conficcare i chiodi". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Servono per conficcare i chiodi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Martelli

In presenza della definizione "Servono per conficcare i chiodi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Servono per conficcare i chiodi" conferma che la soluzione 'Martelli' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Martelli

M Milano A Ancona R Roma T Torino E Empoli L Livorno L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Servono per conficcare i chiodi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Martelli' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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