Dormono anche sui chiodi

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Dormono anche sui chiodi' è 'Fachiri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FACHIRI

Perché la soluzione è Fachiri? I fachiri sono persone note per la loro capacità di resistere a situazioni estreme, spesso dimostrando una forte forza mentale e fisica. Una caratteristica distintiva di questi artisti è il loro coraggio nel compiere imprese che appaiono impossibili, come camminare su superfici pericolose o rimanere immobili per lunghi periodi. La loro resistenza sembra sfidare le leggi naturali, e sono spesso considerati simboli di grande autodisciplina e concentrazione. Prestano molta attenzione alla preparazione mentale, che permette loro di affrontare anche le prove più difficili.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dormono anche sui chiodi". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Dormono anche sui chiodi nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Fachiri

Questa pagina è dedicata alla definizione "Dormono anche sui chiodi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dormono anche sui chiodi" conferma che la soluzione 'Fachiri' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Fachiri

F Firenze A Ancona C Como H Hotel I Imola R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dormono anche sui chiodi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Fachiri' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Gli Indiani sui chiodiAsceti orientaliUn fiore da chiodiCe n è molta da chiodiUsa viti chiodi e martelloLa fanno i bambini che dormonoChiodi a uncino