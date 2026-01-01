Piccola incudine degli orafi
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SOLUZIONE: BICORNIA
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Perché la soluzione è Bicornia? La bicornia è uno strumento di forma compatta e robusta, caratterizzato da una struttura simile a una piccola incudine utilizzata dagli orafi. Questo oggetto consente di lavorare metalli con precisione, facilitando la modellatura e la rifinitura di dettagli minuti. La sua superficie resistente e il peso contenuto permettono di applicare forza mirata senza affaticare il polso. La bicornia è fondamentale nel lavoro artistico e artigianale, valorizzando la cura dei dettagli.
Piccola incudine degli orafi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Bicornia
Per risolvere la definizione "Piccola incudine degli orafi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bicornia'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Piccola incudine degli orafi
- Risposta: BICORNIA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: B_______
- Inizia con: B
- Finisce con: A
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Bicornia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Piccola incudine degli orafi". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Don fondò la Piccola Opera della Divina Provvidenza Piccola nave con il fondo piatto usata per il trasporto di materiali Piccola rocca in cima a un altura Una piccola finestra pubblicitaria online Piccola di statura
Altre definizioni collegate
Con piccola: Piccola sporta
Con incudine: Dà colpi sull incudine
Con orafi: Il Santo patrono degli orafi