Piccola incudine degli orafi

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Piccola incudine degli orafi' è 'Bicornia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BICORNIA

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Perché la soluzione è Bicornia? La bicornia è uno strumento di forma compatta e robusta, caratterizzato da una struttura simile a una piccola incudine utilizzata dagli orafi. Questo oggetto consente di lavorare metalli con precisione, facilitando la modellatura e la rifinitura di dettagli minuti. La sua superficie resistente e il peso contenuto permettono di applicare forza mirata senza affaticare il polso. La bicornia è fondamentale nel lavoro artistico e artigianale, valorizzando la cura dei dettagli.

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Piccola incudine degli orafi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Bicornia

Per risolvere la definizione "Piccola incudine degli orafi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bicornia'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Piccola incudine degli orafi

Piccola incudine degli orafi Risposta: BICORNIA

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: B_______

B_______ Inizia con: B

B Finisce con: A

Le 8 lettere della soluzione

B Bologna I Imola C Como O Otranto R Roma N Napoli I Imola A Ancona

La soluzione 'Bicornia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Piccola incudine degli orafi". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.