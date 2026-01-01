Piccola incudine degli orafi

Luca Bianchi | 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Piccola incudine degli orafi' è 'Bicornia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BICORNIA

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Perché la soluzione è Bicornia? La bicornia è uno strumento di forma compatta e robusta, caratterizzato da una struttura simile a una piccola incudine utilizzata dagli orafi. Questo oggetto consente di lavorare metalli con precisione, facilitando la modellatura e la rifinitura di dettagli minuti. La sua superficie resistente e il peso contenuto permettono di applicare forza mirata senza affaticare il polso. La bicornia è fondamentale nel lavoro artistico e artigianale, valorizzando la cura dei dettagli.

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Piccola incudine degli orafi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Bicornia

Per risolvere la definizione "Piccola incudine degli orafi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Bicornia'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Piccola incudine degli orafi
  • Risposta: BICORNIA
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Schema utile: B_______
  • Inizia con: B
  • Finisce con: A

Le 8 lettere della soluzione

B Bologna
I Imola
C Como
O Otranto
R Roma
N Napoli
I Imola
A Ancona

La soluzione 'Bicornia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Piccola incudine degli orafi". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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Con piccola: Piccola sporta 

Con incudine: Dà colpi sull incudine 

Con orafi: Il Santo patrono degli orafi 