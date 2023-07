Batte sui chiodi a Boston ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Batte sui chiodi a Boston ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : HAMMER

Significato/Curiosità : Batte sui chiodi a Boston ing

Il martello, noto anche come "hammer" in inglese, è uno strumento da lavoro manuale utilizzato per battere sui chiodi. È composto da una testa, generalmente in metallo, e un'impugnatura che può essere di legno, plastica o altri materiali. Il martello è uno strumento essenziale nella carpenteria, nell'edilizia e in molti altri settori. La testa del martello viene sollevata e fatta scendere con forza sul chiodo per fissarlo o rimuoverlo. Il peso e la forma del martello possono variare a seconda dell'uso specifico. È uno strumento versatile e indispensabile per lavori di costruzione, riparazione e falegnameria.

Altre risposte alla domanda : Batte sui chiodi a Boston ing : batte; chiodi; boston; Tipo di organismo studiato dal batte riologo; Si dice batte ndosi il petto; Abbatte re animali per il sostentamento; batte zzò il Pacifico; Molte si batte zzano con nomi celebri; Il chiodi no su cui si posa la pallina da golf; Si usano per piantare i chiodi ; Quella da chiodi è strana; Se è da chiodi , è strana; Un gioco con chiodi ni colorati; Il primo avvenne in un ospedale di boston nel 54; Alla moda a boston ; Vai a boston ; Alla moda... a boston ; A boston non è out;

Cerca altre Definizioni