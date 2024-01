La Soluzione ♚ In caso di un pericolo batte la coda sull acqua

La definizione e la soluzione di: In caso di un pericolo batte la coda sull acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

I castori (Castor Linnaeus, 1758) sono un genere di roditori semiacquatici, unici rappresentanti viventi della famiglia dei castoridi (Castoridae, un tempo molto più diffusa), noti per l'abilità con la quale costruiscono dighe. Italiano Sostantivo castoro ( approfondimento) m sing (pl.: castori) (zoologia) , (mammalogia) roditore acquatico dei Castoridi dal pelame marrone, spesso e vellutato, con arti anteriori atti ad afferrare e posteriori collegati con una membrana interdigitale, coda appiattita il cui habitat è il nord dell'Europa e dell'America che è ricercato per la pelliccia la pelliccia del suddetto animale (abbigliamento) tessuto di lana utilizzato per la realizzazione di cappotti o altri indumenti (araldica) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sillabazione ca | stò | ro Pronuncia IPA: /kas'tro// Etimologia / Derivazione dal greco st - e poi dal latino castor Citazione Sinonimi aplodonte Termini correlati ingegnoso, laborioso Varianti castoreo Alterati (diminutivo) castorino Iperonimi animale, metazoo, (tipo) vertebrato, Amnioti, omotermo, omeotermo, (classe) mammifero, (ordine) roditore, sciuromorfo, castoride

