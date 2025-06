Attrezzo indispensabile per i lavoretti in casa nei cruciverba: la soluzione è Martello

MARTELLO

Curiosità e Significato di "Martello"

Hai risolto il cruciverba con Martello? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Martello.

Perché la soluzione è Martello? Il martello è uno strumento fondamentale per chi ama fare piccoli lavori in casa. Con la sua testa pesante e il manico ergonomico, permette di infiggere chiodi, montare mobili e persino rompere oggetti, rendendo ogni progetto più semplice e veloce. Insomma, è l'alleato perfetto per dare vita alle tue idee fai-da-te!

Come si scrive la soluzione Martello

Hai trovato la definizione "Attrezzo indispensabile per i lavoretti in casa" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

A Ancona

R Roma

T Torino

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

