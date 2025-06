Se lo tirano dietro alcune barche a vela nei cruciverba: la soluzione è Canotto

Home / Soluzioni Cruciverba / Se lo tirano dietro alcune barche a vela

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Se lo tirano dietro alcune barche a vela' è 'Canotto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CANOTTO

Approfondisci la parola di 7 lettere Canotto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Canotto? Canotto è un termine che indica un piccolo battello gonfiabile, spesso usato per scopi ricreativi o come supporto a imbarcazioni più grandi. È leggero, maneggevole e facile da trasportare, ideale per esplorare acque tranquille o raggiungere le barche più grandi. La frase suggerisce che alcune barche a vela vengono spinte o collocate dietro un canotto, evidenziando la sua utilità nel contesto nautico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si gonfia per usarloImbarcazione con remi per bambiniUn natante gonfiabileLo scarto alla partenza fra gli atleti di alcune gareLo spazio di alcune monete con la data di emissioneLo sono alcune creme cosmetiche

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Se lo tirano dietro alcune barche a vela" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

N Napoli

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

T O R O C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COROT" COROT

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.