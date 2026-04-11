In alcune religioni il rivolgersi a Dio

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'In alcune religioni il rivolgersi a Dio' è 'Pregare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PREGARE

Perché la soluzione è Pregare? Pregare rappresenta un atto di comunicazione spirituale in cui i fedeli si rivolgono a Dio per esprimere suppliche, ringraziamenti o ringraziamenti, cercando conforto, guida o intercessione. Questa pratica assume un ruolo fondamentale nelle diverse tradizioni religiose, rafforzando il legame tra l’individuo e il divino. Attraverso parole, silenzio o gesti, i credenti manifestano la propria fede e speranza, creando un momento di intima connessione con l’entità superiore. La preghiera rimane un gesto di devozione e di ricerca di pace interiore.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "In alcune religioni il rivolgersi a Dio". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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In alcune religioni il rivolgersi a Dio nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Pregare

Per risolvere la definizione "In alcune religioni il rivolgersi a Dio", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "In alcune religioni il rivolgersi a Dio" conferma che la soluzione 'Pregare' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Pregare

P Padova R Roma E Empoli G Genova A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "In alcune religioni il rivolgersi a Dio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pregare' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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