Si gonfia per usarlo nei cruciverba: la soluzione è Canotto

Home / Soluzioni Cruciverba / Si gonfia per usarlo

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Si gonfia per usarlo' è 'Canotto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CANOTTO

Curiosità e Significato di "Canotto"

Approfondisci la parola di 7 lettere Canotto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Canotto? Il termine canotto si riferisce a un'imbarcazione gonfiabile, spesso utilizzata per il divertimento in acqua o per escursioni. È progettato per essere leggero e facilmente trasportabile, permettendo di godere di una giornata al mare o al lago senza dover gestire una barca tradizionale. Una volta gonfiato, il canotto offre stabilità e sicurezza, rendendolo ideale per famiglie e gruppi di amici che vogliono avventurarsi in acqua.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Imbarcazione con remi per bambiniUn natante gonfiabileUna piccola imbarcazione in gomma che può servire per salvataggi in mareSi gonfia in caso d incidenteSe si schiaccia si gonfiaL aria con cui ci si gonfia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Canotto

Hai davanti la definizione "Si gonfia per usarlo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

N Napoli

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S N U O D H Mostra soluzione



Scopri definizioni su "HUDSON" HUDSON

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.