Lo spazio di alcune monete con la data di emissione

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo spazio di alcune monete con la data di emissione

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo spazio di alcune monete con la data di emissione' è 'Esergo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESERGO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo spazio di alcune monete con la data di emissione" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo spazio di alcune monete con la data di emissione". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Esergo? L'esergo indica il periodo in cui una moneta è stata coniata e messa in circolazione, rappresentando un'informazione importante per identificare la sua origine e il suo valore storico. La data di emissione, impressa sulla moneta, permette di collocarla nel tempo e di valutarne l'importanza nel contesto economico e culturale dell'epoca. Questo dettaglio aiuta anche a distinguere monete simili di diverse epoche.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lo spazio di alcune monete con la data di emissione nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Esergo

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo spazio di alcune monete con la data di emissione" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo spazio di alcune monete con la data di emissione" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Esergo:

E Empoli S Savona E Empoli R Roma G Genova O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo spazio di alcune monete con la data di emissione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Spazio che nella moneta reca incisa una dataNelle monete è lo spazio in cui c è la data di emissioneLo stampo per moneteLo spazio senza limitiLo scavo per fare spazio alle fondamentaLo scarto alla partenza fra gli atleti di alcune gare