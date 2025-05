Imbarcazione con remi per bambini nei cruciverba: la soluzione è Canotto

CANOTTO

Curiosità e Significato di "Canotto"

Vuoi sapere di più su Canotto? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Canotto.

Perché la soluzione è Canotto? Il termine canotto si riferisce a una piccola imbarcazione gonfiabile, molto popolare tra i bambini per le attività acquatiche. Facile da manovrare e leggera, è perfetta per avvicinare i più piccoli al mondo del kayak o della navigazione, permettendo loro di divertirsi in sicurezza sull'acqua. Grazie ai remi, i bambini possono imparare a muovere la loro imbarcazione e sviluppare coordinazione e abilità motorie.

Come si scrive la soluzione Canotto

Se ti sei imbattuto nella definizione "Imbarcazione con remi per bambini", qui trovi la risposta giusta

C Como

A Ancona

N Napoli

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

