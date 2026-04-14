Le tirano i monelli

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le tirano i monelli' è 'Sassate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SASSATE

Perché la soluzione è Sassate? Le sassate sono colpi violenti e improvvisi dati con il piede o con un oggetto contundente, spesso rivolti da bambini o ragazzi che si comportano in modo irriverente o dispettoso. Questi atti, comuni tra i monelli, sono spesso un modo per esprimere sdegno o per sfidare l’autorità, causando dolore e fastidio a chi li riceve. La loro natura brusca e imprevedibile rende le sassate un gesto tipico di chi non rispetta le regole o si comporta in modo irrispettoso.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le tirano i monelli". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Le tirano i monelli nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Sassate

Se la definizione "Le tirano i monelli" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le tirano i monelli" conferma che la soluzione 'Sassate' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Sassate

S Savona A Ancona S Savona S Savona A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le tirano i monelli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sassate' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Colpi inferti con la fiondaLanci di pietre o ciottoliSi tirano con la fiondaSi tirano per sollievoSi tirano senza lanciarleTirano le slitteTirano la slitta di Babbo NataleSi tirano a chi soffia sulle candeline