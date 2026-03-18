Lo è il peccato rivelato dietro la grata

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo è il peccato rivelato dietro la grata

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Lo è il peccato rivelato dietro la grata' è 'Confessato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONFESSATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo è il peccato rivelato dietro la grata" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo è il peccato rivelato dietro la grata". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Confessato? Una parola che descrive un peccato svelato e reso pubblico, che si manifesta attraverso un'apertura o un'ostruzione rimossa, è quella che si riferisce a qualcosa di confessato. Questa espressione indica che l'azione o il segreto nascosto sono stati rivelati, portando alla luce la verità che prima rimaneva celata. La voce di chi ammette le proprie colpe si fa sentire chiaramente, lasciando trasparire ciò che prima era nascosto dietro una barriera.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lo è il peccato rivelato dietro la grata nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Confessato

Per risolvere la definizione "Lo è il peccato rivelato dietro la grata", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo è il peccato rivelato dietro la grata" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Confessato:

C Como O Otranto N Napoli F Firenze E Empoli S Savona S Savona A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo è il peccato rivelato dietro la grata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Lo è il peccato commesso da Adamo ed EvaSe lo tirano dietro alcune barche a velaLo è il peccato non graveLo venerano milioni di AsiaticiLo è un fiume che si getta in un fiume