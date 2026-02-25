Pezzi di carta colorata che si tirano a carnevale

SOLUZIONE: CORIANDOLI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Pezzi di carta colorata che si tirano a carnevale" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Pezzi di carta colorata che si tirano a carnevale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Coriandoli? Durante il carnevale, è tradizione lanciare nelair di coriandoli, piccoli frammenti di carta vivaci e variopinti. Questi pezzi di carta vengono distribuiti tra la folla per creare un'atmosfera festosa e allegra, riempiendo l'aria di colore e allegria. I coriandoli vengono spesso lanciati in aria con entusiasmo, contribuendo a rendere il momento speciale e indimenticabile per tutti i partecipanti. La gioia di questo gesto accompagna ogni celebrazione carnevalesca, rendendo l'evento ancora più vivace.

In presenza della definizione "Pezzi di carta colorata che si tirano a carnevale", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Pezzi di carta colorata che si tirano a carnevale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Coriandoli:

C Como O Otranto R Roma I Imola A Ancona N Napoli D Domodossola O Otranto L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Pezzi di carta colorata che si tirano a carnevale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

