PRENOME

Curiosità e Significato di "Prenome"

Perché la soluzione è Prenome? Prenome è il termine utilizzato per indicare il primo nome di una persona, quello che viene scelto dai genitori e che spesso identifica l'individuo in modo più personale. Nel caso di Giulio Cesare, il suo prenome era Gaio, il che significa che questo nome lo distingue e lo caratterizza nella storia. In molte culture, il prenome è un elemento fondamentale dell'identità di una persona, accompagnato dal cognome che spesso indica la sua famiglia o la sua origine.

Come si scrive la soluzione Prenome

P Padova

R Roma

E Empoli

N Napoli

O Otranto

M Milano

E Empoli

