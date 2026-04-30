Vi si uccise Catone il Giovane per non sottomettersi a Cesare

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Vi si uccise Catone il Giovane per non sottomettersi a Cesare' è 'Utica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: UTICA

Perché la soluzione è Utica? Utica è una città dell’antico Nordafrica famosa per aver visto il tragico episodio in cui Catone il Giovane trovò la morte. Difatti, in quel luogo si consumò il suo gesto estremo per mantenere la propria integrità morale e rifiutare l’idea di sottomettersi a Cesare. La vicenda si intreccia con le lotte politiche e le scelte di libertà che caratterizzarono la sua vita. La città di Utica è quindi legata a un momento di forte resistenza e sacrificio.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi si uccise Catone il Giovane per non sottomettersi a Cesare". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Vi si uccise Catone il Giovane per non sottomettersi a Cesare nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Utica

Se la definizione "Vi si uccise Catone il Giovane per non sottomettersi a Cesare" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi si uccise Catone il Giovane per non sottomettersi a Cesare" conferma che la soluzione 'Utica' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Utica

U Udine T Torino I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi si uccise Catone il Giovane per non sottomettersi a Cesare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Utica' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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