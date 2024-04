La Soluzione ♚ Gaio lo era di Giulio Cesare

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Gaio lo era di Giulio Cesare. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PRENOME

Curiosità su Gaio lo era di giulio cesare: – se stai cercando altri significati, vedi caligola (disambigua). gaio giulio cesare augusto germanico (in latino gaius iulius caesar augustus germanicus;... Il prenome è il nome individuale di una persona che, assieme al cognome (o "nome di famiglia"), forma l'antroponimo. Il termine è usato perlopiù in contesti accademici e giuridici, mentre nel linguaggio parlato si usano più di frequente i sinonimi nome di battesimo, primo nome o soltanto nome. In contesti linguistici si usano anche nome proprio di persona, nome di persona, nome personale o semplicemente personale.

