I colpi che uccisero Cesare

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'I colpi che uccisero Cesare' è 'Pugnalate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PUGNALATE

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Perché la soluzione è Pugnalate? Le pugnalate sono i colpi di arma bianca inferti con un pugnale o un coltello, spesso usati come metodo di aggressione o assassinio. Nel caso di Cesare, queste ferite furono decisive e fatali, contribuendo alla sua morte avvenuta il 15 marzo del 44 a.C. Le pugnalate sono state ricordate come un atto di tradimento e violenza, lasciando un segno indelebile nella storia dell'antica Roma. La loro natura violenta e improvvisa ha segnato un momento cruciale nella storia politica romana.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I colpi che uccisero Cesare". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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I colpi che uccisero Cesare nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Pugnalate

Questa pagina è dedicata alla definizione "I colpi che uccisero Cesare" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I colpi che uccisero Cesare" conferma che la soluzione 'Pugnalate' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Pugnalate

P Padova U Udine G Genova N Napoli A Ancona L Livorno A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I colpi che uccisero Cesare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pugnalate' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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